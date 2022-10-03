سلطان عمان يصدر مرسوما بانضمام بلاده إلى اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي

أصدر سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، مرسوما سلطانيا بانضمام بلاده إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.



ونشرت وكالة الأنباء العمانية نص المرسوم، وجاء فيه أنه بعد "الإطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى الاتفاقية، تمت الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وفقًا للصيغة المرفقة".



وأضاف المرسوم: "مع مراعاة التحفظ على أحكام الفقرة (1) من المادة (23) من الاتفاقية المشار إليها، وعلى جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقًا لأحكامها مع مراعاة التحفظ المشار إليه".



وفُتح باب التوقيع على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في 14 سبتمبر 2005 ودخلت حيز النفاذ في 7 يوليه 2007.