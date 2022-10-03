بدء عمل أول منصة للحد من الانبعاثات في إفريقيا

تبدأ أول منصة للحد من الانبعاثات في إفريقيا، التي تستخدم دفتر حسابات عام لامركزي لتعقب خفض الانبعاثات، تداول أول رموزها خلال الربع الحالى من العام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن المنصة، التي تعرف بـ"سي واي إن كيه"، سوف تستخدم دفتر هيديرا هاشجراف، ورموز أنتجتها شركة تامواي، أكبر شركة انتاج طاقة من المواد العضوية (بيوماس) في كينيا.

وقالت بلومبرج إن اعتمادات الخفض سوف تأتي من شركة تعتزم ممارسة الزراعة المتجددة على مساحة 50 ألف هيكتار (123 ألفا و550 فدان) من الأراضي في كينيا ومشروع كربون أزرق.

وتشير الزراعة المتجددة إلى ممارسات الزراعة التي تساعد في تخزين الكربون، في حين يتم تخزين الكربون الأزرق في المحيط والأنظمة الساحلية، الذي ما عدا ذلك كان سوف ينطلق في الغلاف الجوي.

وتعد اعتمادات خفض الانبعاثات وسيلة للشركات والمشاريع للحد من الانبعاثات الكربونية، الناتجة عن نشاطها أو الممارسات البيئة، وذلك من أجل زيادة الدخل.