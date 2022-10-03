مبعوث روسي: أعضاء شنغهاي للتعاون جادون في التسويات باستخدام العملات الوطنية

قال المبعوث الرئاسي الروسي لشؤون منظمة شنغهاي للتعاون بختيار خاكيموف، إن الدول الأعضاء في المنظمة جادة في التحول إلى التسويات بالعملات الوطنية لكن الأمر سيستغرق وقتًا.

وأضاف خاكيموف في تصريح لوكالة أنباء تاس الروسية اليوم الاثنين، إن "هذه ليست مهمة سهلة وإن خارطة الطريق للزيادة التدريجية في حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة، والتي تم تبنيها في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، توضح جميع المراحل، لذلك، لا أعتقد أن هذه العملية ستكون عاجلة ولكن النية جادة".

ولفت المبعوث الرئاسي الروسي الانتباه إلى حقيقة أن وزارة المالية والبنك المركزي الروسيين، إلى جانب شركة التطوير الروسية (فيب.رف) شاركوا في تطوير خارطة الطريق و"يعتزمون مواصلة هذا العمل".

وأفاد خاكيموف بأنه لم يتم إعداد خارطة الطريق من الصفر ولكن أخذ في الاعتبار التجربة الموجودة في بعض العلاقات الثنائية.

يذكر أن الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون هي الصين والهند وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان.