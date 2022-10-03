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حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، من منشورات مضللة تهدف لابتزاز الحكومة وتضليل الرأي العام.

جاء هذا في بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء بحسب وكالة الانباء العراقية الرسمية.

وقال البيان إن أحد النواب نشر في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات مغلوطة ومضللة للرأي العام حول أبواب صرف مكتب رئيس مجلس الوزراء للمبلغ المخصص له من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وأضاف أن المبالغ المدرجة في هذا القانون تم التصويت عليها في مجلس النواب، وخضعت للمناقشة ومراقبة النواب ومنهم النائب المشار إليه.

وأشار إلى أن النائب كان عليه أن يسجل اعتراضه وفق القانون على هذه المبالغ.

وبين أن مسؤولية مجلس الوزراء القانونية توزيع هذه المبالغ على الجهات المستحقّة وفق المسارات القانونية، وهذا ما حصل بالفعل.