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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ618 مليون حالة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 3 أكتوبر 2022 - 9:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 أكتوبر 2022 - 9:57 ص

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 618 مليونا و50 ألفا و569 إصابة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و546 ألفا و862 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 96.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تلتها البرازيل بأكثر من 34.6 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و59 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ686 ألفا و36 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 528 ألفا و701 وفاة.


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