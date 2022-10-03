الاتحاد الأوروبي يدعو لإجراء تحقيق بشأن فيديوهات جرائم حرب ارتكبتها أرمينيا وأذربيجان

قال متحدث، اليوم الاثنين، إن المفوضية الأوروبية تدعو لإجراء تحقيق بشأن مقاطع فيديو تظهر ما يبدو أنها جرائم حرب ارتكبتها أرمينيا وأذربيجان.



وأضاف المتحدث: "الاتحاد الأوروبي يدين أي انتهاك للقانون الدولي والجرائم ضد الانسانية، ونحن نطالب بإجراء تحقيق فوري وشامل من قبل السلطات المعنية".



ودعا ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص تويفو كلار، أمس الأحد، السلطات، للتوضيح بعد نشر مقطع فيديو يظهر إعدام سجناء حرب أرمن.



وكتب تغريدة قال فيها "إذا ثبتت صحة هذا الفيديو، فهذه ستكون جريمة حرب يجب التحقيق بشأنها ومعاقبة مرتكبيها".



وأضاف لاحقا أنه تلقى "عدة مقاطع فيديو تظهر جرائم حرب تٌرتكب ضد أشخاص من أذربيجان. يجب أيضا التحقيق في هذه المقاطع، وفي حال ثبتت صحتها يجب معاقبة المنفذين".



ويشار إلى أن هناك مواجهات بين الجمهوريتين منذ عقود بشأن السيطرة على منطقة ناجورنو كاراباخ. وقد اندلع القتال عام 2020. كما أودى هجوم لأذربيجان منتصف الشهر الماضي بحياة أكثر من 200 شخص على الجانبين.