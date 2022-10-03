تقرير: شجار جماعي بين جنود روس في قاعدة بالقرب من موسكو

اندلع شجار جماعي بين مجندين جدد وجنود في الخدمة داخل قاعدة للجيش الروسي بالقرب من موسكو، حسبما ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين.



وأدت دعوة الكرملين إلى تجنيد مزيد من الجنود للمشاركة في الحرب في أوكرانيا إلى فرار العديد من المجندين المحتملين من روسيا، بينما بدا أن التوترات اندلعت بين عناصر القوات المسلحة أنفسهم.



وأفاد موقع "بازا" الإخباري الإلكتروني بأنه "لم يتم استقبال المجندين الجدد بالترحاب، ولكن على العكس، طالب الجنود الذين يخدمون هناك بالحصول على ملابس الجنود الجدد وهواتفهم المحمولة".



وتمكن المجندون الجدد من التفوق في الشجار الذي وقع بين الجانبين وتردد أنهم ضربوا الجنود الأقدم بشدة لدرجة أن 20 منهم حبسوا أنفسهم في أحد المباني واتصلوا بالشرطة لمساعدتهم.



واستمر الشجار إلى أن وصلت الشرطة، إلا أن الجانبين قررا عدم التقدم بشكوى رسمية.