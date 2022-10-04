بايدن يتعهد بمساعدة إقليم بورتوريكو بـ 60 مليون دولار

تعهد الرئيس جو بايدن، الإثنين، بتقديم أكثر من 60 مليون دولار لمساعدة إقليم بورتوريكو على مواجهة أثار إعصار "فيونا".

وسعى بايدن خلال زيارته إلى بورتوريكو لتقديم صورة أكثر تعاطفًا من سلفه دونالد ترامب، خلال تفقد الأضرار الناجمة عن إعصار فيونا، وفقا لوكالة رويترز.

وقال بايدن: "جئنا إلى هنا لنظهر أننا معكم، كل أمريكا معك حتى تتعاف البلاد وتعيد البناء" .

وألمح بايدن إلى الجدل الدائر حول رد فعل ترامب على إعصار "ماريا" عندما اجتاح إقليم بورتوريكو عام 2017 ، مما أسفر عن مقتل الآلاف، وقال بعض سكان الجزيرة، إن ترامب كان بطيئًا في إرسال المساعدات، حيث اعترض ترامب على إرسال المزيد من الأموال إلى بورتوريكو بعد الإعصار، وجمد المليارات المخصصة للجزيرة، وهي خطوة قام بايدن بإجراءات عكسها.

وقال بايدن :إن 60 مليون دولار ستساعد في إعادة بناء المناطق الساحلية".

وأشار بايدن في تغريدة على "تويتر" إن التمويل سيساعد في "تدعيم السدود والجدران لمواجهة الفيضانات، وإنشاء نظام جديد للإنذار بالفيضانات لمساعدة السكان على الاستعداد بشكل أفضل للعواصف المستقبلية".

وباعتبارها منطقة غير مدمجة في الولايات المتحدة، فإن بورتوريكو ليست مدينة أمريكية، ولا دولة ذات سيادة، ولا يتمتع السكان بحقوق التصويت ما لم ينتقلوا إلى البر الرئيسي.

وقال حاكم بورتوريكو، بيدرو بييرلويزي ، متحدثًا أمام بايدن: "نريد أن نُعامل بنفس الطريقة التي يُعامل بها زملائنا الأمريكيون في الولايات وقت الحاجة، يجب أن يتلقى جميع المواطنين الأمريكيين، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه دعم من الحكومة الفيدرالية.

ويسعى السكان الذين ضربتهم العاصفة في فلوريدا وكارولينا التعافي من الكوارث، حيث يتوقع أن يكلف ذلك عشرات المليارات من الدولارات.