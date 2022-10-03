إيطاليا تسجل 28 ألفا و906 إصابات جديدة بكورونا و20 وفاة

سجلت إيطاليا، 28 ألفا و906 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و20 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.



ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 22 مليونا و529 ألف و252، والوفيات إلى 177ألفا و150.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 140 مليونا و748 ألفا و386 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.