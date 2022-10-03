رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت: الاستثمار بمصر استثمار في مستقبل الأمة

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، اليوم الاثنين، إن «دولة الكويت بقيت في أصعب الظروف على إيمانها، بأن الاستثمار في مصر هو استثمار في مستقبل الأمة».

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، مساء الاثنين، أضاف الصقر، في كلمته لدى الجلسة الافتتاحية للملتقى الاقتصادي الكويتي المصري المنعقد حاليا في القاهرة أن «الاستثمارات الكويتية رائدة الاستثمارات العربية في مصر، ومن أكبرها حجما وأوسعها تنوعا وأكثرها استقرارا».

وتابع: «إننا في الكويت ندرك تماما أن تبادلنا التجاري مع مصر بالذات، ما زال بعيدا جدا عن حاجات الكويت الاستيرادية، خاصة في المنتجات الزراعية والغذائية، وبعيدا جدا عن قدرات مصر التصديرية».

وأشار إلى أن «معدل قيمة الصادرات المصرية إلى الكويت خلال السنوات العشر الأخيرة، لا يزيد على 375 مليون دولار سنويا، فيما لا يتجاوز هذا المعدل مبلغ 60 مليون دولار کصادرات كويتية إلى مصر»، متابعًا: «في حال ضاعفنا هذين الرقمين، لبقي حجم التجارة الخارجية بين البلدين متواضعا جدا بالإمكانات وأكثر تواضعا قياسا بالطموحات».

وذكر أن «هذا أمر يستحق أن تشكل له لجنة مشتركة بين اتحاد الغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت، لوضع دراسة موضوعية في توصيفه واقتراح التوصيات بشأنه، لأنه أهم بكثير من أن يترك دون عناية خاصة وسريعة».

وأعرب عن اليقين بأن هذه الزيارة قد حققت أهدافها العامة المتمثلة بتعزيز مشاعر الأخوة وتوثيق عهود التضامن والمصالح المشتركة.

وأوضح أن الوفد منذ اللقاء الذي تشرف به مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خرج محملا بمسؤولية النجاح، بعد أن «أسبغ اللقاء على مهمة الوفد أهمية استثنائية تذهب إلى ما هو أبعد من الاقتصاد دون أن تتجاوزه».

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، وفداً اقتصادياً كويتياً من رموز مجتمع الأعمال بدولة الكويت برئاسة محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة."