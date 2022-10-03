بولندا تستقبل 6 ملايين و748 ألف لاجىء أوكراني منذ بداية العملية العسكرية

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من شهر فبراير الماضي، إلى 6 ملايين و748 ألف شخص.

وأفادت الوكالة حسبما ذكر "راديو بولندا"، اليوم الاثنين، بأن بولندا استقبلت أمس الأحد 24 ألفا و800 لاجئ من أوكرانيا، فيما ارتفع عدد من عادوا إلى أوكرانيا إلى قرابة 5 ملايين وذلك بعدما غادر 30 ألفا و400 شخص أمس.

وكانت بولندا قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.