إيطاليا تأمل في استئناف تدفقات الغاز الروسي خلال الأسبوع



قال رئيس شركة إيني الإيطالية العملاقة للطاقة كلاوديو ديسكالزي اليوم الاثنين إنه من المتوقع أن يتم استئناف تدفقات الغاز الروسي إلى إيطاليا عبر النمسا في الأيام المقبلة، وذلك بعدما توقفت الإمدادات في نهاية الأسبوع.



ونقلت وكالتا "انسا" و"ادنكرونوس" الإيطاليتان للأنباء عن ديسكالزي قوله إن شركة إيني تعتزم تقديم ضمانات مادية للنمسا لكي يتم نقل الغاز الروسي مجددا إلى إيطاليا.



وكانت شركة جازبروم الروسية قد أوقفت إمدادات الغاز إلى إيطاليا يوم السبت. وقالت إنها لم تعد قادرة على تحويل 20 مليون يورو (6ر19 مليون دولار) كضمانات أمنية لشركة التشغيل النمساوية بسبب القواعد الجديدة.



ولذلك تبحث إيني جمع المال لاستئناف نقل الغاز عبر النمسا.



وقال ديسكالزي إن وقف الإمدادات "لم يكن له أي أسباب جيوسياسية"، مشيرا إلى أن المشكلات ظهرت بسبب تفاصيل المدفوعات وما إذا كانت بالروبل الروسي أو اليورو.



وأضاف "نحن نتحدث عن ضمانات بقيمة 20 مليون يورو مقابل غاز بقيمة مليارات اليورو"، معربا عن أمله في "حل المشكلة خلال الأسبوع".



وعند اندلاع الحرب في أوكرانيا، كانت إيطاليا تحصل على 40% من كميات الغاز التي تحتاجها من روسيا. ثم أبرمت حكومة روما وإيني اتفاقيات مع عدد من الدول، مثل الجزائر، من أجل تقليص الاعتماد على موسكو.



وفي الأشهر الأخيرة، قالت تقارير إن إيطاليا تحصل الآن على 25% فقط من احتياجاتها من الغاز من روسيا.