الأمم المتحدة: ما يقرب من نصف الحبوب الأوكرانية تؤول إلى الدول المتقدمة

كشفت رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا جرينسبان، أنّ حوالي 48% من الحبوب المصدرة من أوكرانيا عبر البحر الأسود بموجب اتفاقية اسطنبول للغذاء ينتهي بها المطاف في الدول المتقدمة.

وقالت جرينسبان في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "ما يقرب من 48% من الحبوب المصدرة من أوكرانيا عبر البحر الأسود تذهب إلى الدول المتقدمة، و 52% تتجه إلى الدول النامية".

وأضافت أنه من المستحيل معرفة الوجهة النهائية للتصدير بالضبط، مشيرة إلى أنه سيتم "وضع آلية" لمعرفة ذلك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكّد في 30 سبتمبر الماضي، أن "5% فقط من الحبوب الأوكرانية ذهبت إلى دول العالم الفقيرة"، مشددا على أن ذلك "عملية احتيال أخرى وخداع" قام بها الغرب.

ونوه بوتين بأن أوراق الدولار واليورو المطبوعة لن تطعم أو تدفئ أي شخص في العالم، هناك حاجة إلى موارد الغذاء والطاقة.

وأشار إلى أن الغرب يكذب ويلقي باللوم في جميع مشكلاته على روسيا، مشددا على أن بلاده ستفعل كل شيء لإيقاظ المتهورين في الغرب الذين يريدون "سد ثقوبهم (مشكلاتهم)" على حساب الدول الأخرى.