 الحرس الوطني التونسي يحبط 3811 محاولة تهريب بضائع خلال 9 أشهر - بوابة الشروق
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الحرس الوطني التونسي يحبط 3811 محاولة تهريب بضائع خلال 9 أشهر

أ ش أ
نشر في: الإثنين 3 أكتوبر 2022 - 5:42 م | آخر تحديث: الإثنين 3 أكتوبر 2022 - 5:42 م

أعلنت وحدات الحرس الوطني بتونس، اليوم الإثنين، عن إحباط 3811 محاولة تهريب وتجارة موازية، وذلك في الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر 2022.

وذكرت وحدات الحرس الوطني، في بيان لها،: "أنه في إطار الحد من ظاهرة التهريب والتجارة الموازية، تمكنت وحدات الحرس في الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر 2022، من إحباط عدد 3811 محاولة تهريب لبضائع مختلفة"، مشيرة إلى أن قيمة هذه البضائع تتخطى 123 مليون دينار تونسي (الدولار يعادل 3.27 دينار تونسي).

جدير بالذكر أن الحكومة التونسية تكثف جهودها منذ سنوات للحد من عمليات التهريب والتجارة الموازية، حيث قامت بتعديل النصوص التشريعية والقانونية لتيسير عمل هيئة الجمارك، ومواجهة محاولات التهريب والغش للنهوض بالاقتصاد الوطني التونسي.

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