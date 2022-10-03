سفير ألمانيا بموسكو يعرب عن أسفه لتوتر العلاقات بين الشرق والغرب



أعرب السفير الألماني في موسكو، جيتسا اندرياس فون جاير، عن أسفه للتوتر العميق في العلاقات بين الشرق والغرب حاليا.



جاء ذلك في نص الخطاب الذي يعتزم فون جاير إلقاءه في وقت لاحق من مساء اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والثلاثين لإعادة توحيد شطري ألمانيا، وقد تم توزيع الخطاب بشكل مسبق.



وقال فون جاير إن "الرابع والعشرين من فبراير والحرب الروسية على أوكرانيا الدولة ذات السيادة وتداعيات هذه الحرب غيرت كل شيء". وأضاف أن "علاقاتنا السياسية في حالة انحدار ولا يبدو أن هناك ضوءا في آخر النفق، بل إن من غير الممكن ملاحظة وجود نفق".



يذكر أن هذه هي أول احتفالية بمناسبة الوحدة تقيمها السفارة في مبناها منذ بدء جائحة كورونا، ودعت السفارة إلى الاحتفالية ممثلين ألمانا من قطاع الاقتصاد والثقافة والعلوم وأعضاء من المجتمع المدني الروسي.



تأتي احتفالية هذا العام أصغر بشكل ملحوظ من الاحتفاليات في الفترة الماضية وذلك بسبب طرد عشرات من أعضاء السفارة الألمانية في موسكو.



وقال فون جاير عن ذكرى توحيد شطري ألمانيا في الثالث من أكتوبر عام 1990 بعد مضي عام واحد على الثورة السلمية في ألمانيا الشرقية السابقة في خريف 1989 ،إن ذكرى الوحدة هي تذكير بأن " السلام والحرية هما في نهاية المطاف أقوى من الأسوار وتجعلنا نأمل في أن الأزمات الهائلة الراهنة ستأخذ مسارا سلميا مرة أخرى يوما ما".