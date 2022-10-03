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رومانيا تسجل 444إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة

د ب أ
نشر في: الإثنين 3 أكتوبر 2022 - 9:10 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 أكتوبر 2022 - 9:10 ص

سجلت رومانيا، 444 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و269 ألفا و941، وترتفع الوفيات إلى 67 ألفا و31 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 16 مليونا و827 ألفا و486 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في رومانيا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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