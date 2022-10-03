قضت محكمة الجنايات الكويتية بإخلاء سبيل أحد مرشحي انتخابات مجلس الأمة الفائزين في الانتخابات.

وأخلت محكمة الجنايات سبيل النائب حامد البذالي، والذي فاز في الانتخابات الأخيرة، وذلك بعد أن تم اتهامه في قضية انتخابات فرعية ضمن 200 مواطن، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وقررت المحكمة إخلاء سبيله عقب تقديم دفاعه طلبا لرئيس المحكمة الكلية، حيث كان موعد الجلسة المقبلة في 20 أكتوبر الجاري.

وقال مصدر مطلع، إن المرشح الآخر المحبوس احتياطيا والفائز في انتخابات الدائرة الدائرة الرابعة، مرزوق الخليفة، قد تحددت له جلسة يوم 10 أكتوبر، لكن دفاعه تقدم بطلب استعجال لكنه لم ينظر فيه إلى الآن.