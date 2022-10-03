الحكومة البريطانية تتراجع عن خطتها لإلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل

تراجعت الحكومة البريطانية، برئاسة ليز تراس، عن خطتها لإلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل، وذلك وسط ثورة أعضاء حزبها (المحافظين) على السياسة ورد فعل مضطرب من الأسواق.

وقال وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنج في تغريدة على تويتر، اليوم الاثنين، بحسب ما نقلته صحيفة "الجادريان" البريطانية: "لقد فهمنا، وأصغينا.. وقرار خفض الضرائب على الأشخاص الذين يبلغ دخلهم 150 ألف جنيه إسترليني فأكثر أصبح يصرف الانتباه عن مهمتنا الأساسية لمواجهة التحديات التي تواجه بلدنا".

وأضاف: أنه "نتيجة لذلك، أعلن أننا لا نمضي قدماً في إلغاء معدل الضريبة البالغ 45%".

وخلال مجموعة من المقابلات الصحفية، قبل ساعات من الموعد المقرر لكلمته أمام مؤتمر حزب المحافظين في برمنجهام، نفى وزير الخزانة البريطاني أن تكون موازنته المصغرة خطأ، على الرغم من تأثيرها على عملة البلاد وعلى تكلفة الديون الحكومية، مما رفع بدوره تكلفة الرهن العقاري.

وكان الإعلان عن الموازنة المصغرة قبل 10 أيام قد أثار الفوضى في الأسواق وانتقادات حادة وسط ارتفاع تكلفة المعيشة.