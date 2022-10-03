سلسلة فنادق إيطالية تغلق أبوابها بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة

أعلنت سلسلة الفنادق الإيطالية كارلولي غلق أبوابها بسبب ارتفاع فواتير الطاقة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أتيليو كابوتو مدير عام السلسلة التي تمتلك خمسة فنادق في منطقة بوجليا جنوب إيطاليا القول إنها ستعلق أنشطتها ولن تقبل أي طلبات حجز جديدة بعد ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء للفنادق إلى 500 ألف يورو شهريا (490 ألف دولار) مقابل 100 ألف يورو شهريا في العام الماضي.



وقالت السلسلة إنها ستقبل النزلاء حتى يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في حين سيتم تسريح حوالي 300 موظف ضمن برنامج دعم الدخل لهم.



يذكر أن الحكومة الإيطالية أنفقت حوالي 66 مليار يورو لمساعدة المواطنين في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، ومن المحتمل أن تحتاج لإنفاق المزيد. وتعهدت جورجيا ميلوني زعيمة حزب أخوة إيطاليا التي تقود تحالف اليمين المتطرف الفائز في الانتخابات العامة الإيطالية الشهر الماضي، بالتعامل مع أزمة الطاقة باعتبارها أولوية، دون اللجوء إلى زيادة الإنفاق العام.



يأتي ذلك في حين يعتزم حوالي 36% من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال السياحة وتجارة التجزئة بإيطاليا رفع أسعار خدماتها بسبب ارتفاع فواتير الطاقة.