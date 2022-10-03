الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة قتلى تفجير مركز تعليمي بكابول إلى 43 شخصا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان "يوناما"، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة قتلى التفجير الذي استهدف مركزاً تعليمياً في العاصمة كابول، يوم الجمعة الماضية، إلى 43 شخصاً على الأقل.



وذكرت البعثة ـ في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" ـ "تستمر حصيلة ضحايا تفجير معهد في حي الهزارة بالعاصمة الأفغانية في الارتفاع، حيث بلغت 43 قتيلاً و83 جريحاً، موضحة أن الفتيات والشابات هن الضحايا الرئيسيين في الهجوم، ورجحت أن تستمر أعداد الضحايا في الارتفاع.



وأكدت أن فرق حقوق الإنسان التابعة لها تواصل عملية التحقق من أعداد الضحايا في كابول، وكان انتحاري فجر نفسه على مقربة من قاعة دراسية في حي "دشتي برشي" في غرب كابول وهي منطقة غالبية سكانها من الأقلية الشيعية في أفغانستان، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.