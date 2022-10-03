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الاتحاد الأوروبي وبريطانيا مستعدان لحل بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية

د ب أ
نشر في: الإثنين 3 أكتوبر 2022 - 10:04 م | آخر تحديث: الإثنين 3 أكتوبر 2022 - 10:04 م

أبدى مسؤولون بريطانيون ونظراؤهما بالاتحاد الأوروبي استعدادهم لحل المأزق بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) بأن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية دانييل فيري أكد أن الجانبين سيجتمعان هذا الأسبوع لإجراء محادثات على المستوى الفني، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سيتواصل معهم "بشكل بناء" ويظل "ملتزما بالبحث عن حلول مشتركة".

كما صرح الوزير البريطاني الجديد لشؤون أيرلندا الشمالية ستيف بيكر بأنه "على اقتناع" بأن لندن وبروكسل في مقدورهما "التوصل إلى صفقة ترضي الجميع" في حال دخولهم المحادثات بدون شروط مسبقة و"العمل معا بروح من حسن النوايا".

يذكر أن البروتوكول وافق عليه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في إطار اتفاق الانسحاب (بريكست) وسعيا إلى تجنب حدود يتم عندها ضوابط مشددة مع أيرلندا الشمالية.

ولكن هذه الترتيبات أوجدت حواجز تجارية بشأن السلع التي يتم شحنها من جزيرة بريطانيا العظمى إلى ايرلندا الشمالية.

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