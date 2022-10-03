صحيفة: منظمة لإيواء اللاجئين الأوكرانيين في منازل ببريطانيا تقلّص عملها

نقلت صحيفة الغارديان عن بيان صادر عن المنظمة الخيرية "لاجئون في المنازل"، التي تساعد في إيواء اللاجئين الأكرانيين، أنها قلصت عملها.

واقتبست الصحيفة عن بيان لهذه المنظمة التي تساعد الحكومة البريطانية على إعادة توطين اللاجئين الأكرانيين بعد طردهم من مساكنهم المؤقتة الأصلية، فقرة تقول: "علاوة على الضيوف والمضيفين، اتصل بنا عدد من ممثلي السلطات المحلية الذين طلبوا منا دعمهم والمساعدة في إعادة التوطين. لسوء الحظ، لا يمكننا القيام بذلك بسبب الصعوبات المرتبطة بالبرنامج الحالي (منازل لأوكرانيا)".

وصرّحت سارة ناثان، المؤسس المشارك لـ"اللاجئين في المنازل" بأن المنظمة ستواصل مساعدة هؤلاء اللاجئين الأكرانيين الذين تقدموا في البداية بطلب للحصول على سكن، فيما جرى رفض الطلبات المتبقية: وهكذا تعين على منظمة "لاجئون في المنازل" في سبتمبر رفض 60 من طلبات البحث الثاني عن مسكن.

وقالت ناثان بهذا الشأن:"من الصعب للغاية علينا المساعدة في إعادة البحث عن مساكن. إنها مجرد عملية بيروقراطية للغاية، ولا توجد آلية للتعاون بين السلطات المحلية".

وبحسب الصحيفة، في الفترة من 24 فبراير إلى 26 أغسطس، تم تسجيل 1565 أسرة أكرانية مشردة في بريطانيا، يوجد حوالي ثلثهم في لندن.

وكانت صحيفة الغارديان قد ذكرت في وقت سابق أن ما لا يقل عن 50000 لاجئ أوكراني في بريطانيا قد يجدون أنفسهم بلا مأوى العام المقبل.