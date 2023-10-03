الصليب الأحمر يبحث عن أشخاص تركوا في إقليم ناجورنو كاراباخ خلال النزوح الجماعى للأرمن

قال ماركو سوتشي،المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر رابط فيديو من ستيباناكيرت عاصمة إقليم ناجورنو كاراباخ الأذري اليوم الثلاثاء إن الصليب الأحمر يبحث عن الأشخاص الذين يواجهون محنة وتم تركهم في الإقليم .

وتابع في حديثه للصحفيين في جنيف إنه تم العثور على امرأة طريحة الفراش في منزلها بعد أن قامت المنظمة الإغاثية بدوريات في الشوارع باستخدام مكبرات صوت عالية.

وجرى نقل المرأة بسيارة إسعاف إلى أرمينيا،والتي فر إليها جميع السكان السابقين في المنطقة الجبلية خلال الأيام الأخيرة. وعاشت المرأة على إمدادات الطعام والشراب التي تركها الجيران ولم يتمكنوا من أخذها معهم. وقال الصليب الأحمر إن تلك الإمدادات نفدت.

وأوضح سوتشي أنه بقى في المنطقة النائية بضع مئات فقط من الأشخاص، وأنه جرى مشاهدة الشرطة الأذرية في الشوارع.

وأضاف أن إمدادات الطاقة الكهربائية والمياه متوفر في المنطقة وأن الأذريين ينتقلون إلى المنازل التي هجرها أصحابها. وقد فر جميع السكان الأرمن البالغ عددهم 120 ألفا تقريبا.

وشنت أذربيجان الشهر الماضي هجوما عسكريا على المنطقة المتنازع عليها، مما أجبر جمهورية آرتساخ، غير المعترف بها دوليا، على الاستسلام. وأعلن زعماؤها الأرمن أنه سيجري حل الجمهورية اعتبارا من بداية العام المقبل.