مصطفى بكري: الرئيس لا يعطي اهتماما لمن يصدحون بأصواتهم النكرة على الفيسبوك

استنكر النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الشائعات المغرضة وحملات النيل من الدولة ومؤسساتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «أنا عاجبني أن الرئيس لا يعطي اهتماما ولا بال بهؤلاء الذين يصدحون بأصواتهم النكرة على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي».

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر شاشة «TEN» مساء الإثنين، إلى شروع تلك المجموعات في اعتماد أسلوب اصطياد التصريحات وتحريف معناها ومضمونها وإشاعتها بشكل خارج السياق.

وتابع: «هؤلاء الإرهابيون يسعون دوما إلى اصطياد كل كلمة وتحريفها كما يريدون على طريقة ولا تقربوا الصلاة، مجموعات كاذبة تشرع للكذب»، مستشهدا بمقولة الرئيس: «يشرعون للكذب».

وأشار إلى تحديد الرئيس السيسي أهداف تنظيم جماعة الإرهابية التي تمثلت في تفكيك الدولة والاعتداء على المؤسسات بدءا من 2011، ومحاولة الوقيعة وإحداث الفتنة بين صفوف القوات المسلحة والشرطة أثناء فترة تولي اللواء أحمد جمال الدين وزارة الداخلية عام 2013.

ونوه إلى نجاح الدولة في تحقيق إنجازات كبرى على صعيد الوضع الأمني في البلاد اليوم قياسا بالمرحلة قبل عام 2014، قائلا: «معدل ارتكاب الجريمة الجنائية انخفض اليوم بنسبة 73 % من مستويات 240 % بعد يناير 2011»، لافتا إلى بلوغ معدل السرقة 108 % وسرقة السيارات 2040 % في أعقاب يناير 2011 وفق تصريحات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على هامش انعقاد مؤتمر حكاية وطن.