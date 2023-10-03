قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر هذا الأسبوع بامتداد تيار هوائي يجلب بعض السحب المدارية، التي تعمل على سقوط الأمطار على معظم مناطق الجمهورية.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أن سقوط الأمطار مستمر حتى الخميس المقبل على مناطق: السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وسيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.



وأكدت أن الأمطار على تلك المناطق لا تؤثر على الأنشطة اليومية أو سير العملية الدراسية، متوقعة زيادة كميات الأمطار أيام الأربعاء والخميس، على السواحل الشمالية والوجه البحري؛ إذ تتراوح شدتها ما بين الخفيفة إلى متوسطة.



ولفتت إلى أن انخفاض ساعات سطوع الشمس؛ يساهم في شعور المواطنين بانخفاض الحرارة، موضحة أن العظمى على القاهرة تتراوح هذا الأسبوع ما بين 30 إلى 29 درجة.



وناشدت المواطنين متابعة النشرة الجوية؛ بسبب تغيرات الطقس وتقلبات الخريف المعتادة، معقبة: «النشرات تساعد المواطن على معرفة لو هناك أمطار أم أتربة أو انخفاض في الحرارة؛ تحسبا للظواهر الجوية التي نتعرض لها».





