تركيا تسجل أعلى معدل تضخم هذا العام

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم في سبتمبر الماضي بنسبة 4.75% ليصل إلى 61.53% على أساس سنوي.



وبذلك يكون التضخم في تركيا قد تسارع وتجاوز مستوى الـ61% للمرة الأولى هذا العام، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف موارد الطاقة، وفق شبكة روسيا اليوم.



ومع ارتفاع أسعار المواد الغذاء، صعدت وتيرة الزيادات السنوية في الأسعار إلى 61.5% الشهر الماضي، من حوالي 59% في أغسطس 2023.



وفي 21 سبتمبر الماضي، قرر البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس من 25% إلى 30% سنويا، وذلك لدعم الليرة التركية.



حينها، استبعد خبراء أن يدعم القرار سعر صرف العملة التركية، إذ أن التضخم في تركيا ارتفع في أغسطس الماضي إلى 58.9% من 47.8% في يوليو 2023.



وارتفاع التضخم في سبتمبر الماضي يعقد جهود البنك المركزي التركي الرامية إلى احتواء التضخم عبر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة.