سفير الاتحاد الأوروبي بتونس: لا تأخير في تطبيق مذكرة التفاهم

نفى سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس ماركوس كورنارو، اليوم الثلاثاء، التأخير في تطبيق "مذكرة التفاهم"، لافتا إلى غموض الموقف التونسي بشأن الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي حتى الآن.

تأتي تصريحات كورنارو بعد يوم من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه للمساعدات الأوروبية بدعوى تعارضها مع مذكرة التفاهم الموقعة في يوليو الماضي.

وقال السفير الأوروبي في مقابلة مع إذاعة "موزاييك" الخاصة اليوم "كل الأمور على ما يرام، واتخذت المسار الذي يعكس مصداقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي".

وتابع أن مذكرة التفاهم لا تتعلق بمسألة الهجرة غير النظامية فقط، بل تشمل الهجرة المنظمة، ووضعية تونس بصفة عامة على اعتبار أنها أصبحت بمثابة ''منطقة العبور''.

وقبل ذلك كرر مسؤولون في الحكومة التونسية ومن بينهم وزير الداخلية كمال الفقي، انتقاداتهم بسبب تأخر الاتحاد الأوروبي في تحويل "المذكرة" إلى اتفاق ملموس وسريع بهدف المساعدة في انعاش الاقتصاد التونسي ودعم موازنة الدولة وتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.

وأعلنت المفوضية قبل أسبوع عن مساعدات طارئة تقدر بـ 127 مليون يورو(132.98 مليون دولار)، تتضمن 60 مليون يورو لدعم موازنة الدولة، من بين خطة أوسع لمجابهة الوضع في جزيرة لامبدوسا الإيطالية التي تشهد تدفقا كبيرا للمهاجرين القادمين من السواحل التونسية.

وفي المقابل تضمنت مذكرة التفاهم تعهدات بصرف 150 مليون يورو لموازنة الدولة و100 مليون يورو لخفر السواحل، بجانب قرابة 900 مليون يورو على المدى الطويل لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس.

وقال السفير الأوروبي إن الـ 900 مليون أورو، هي عبارة عن قرض لتونس من أجل القيام بالإصلاحات التي يتعين تنفيذها، والتي سبق أن طالب بها صندوق النقد الدولي.

ورفضت تونس شروطا من صندوق النقد الدولي تشمل إصلاحات في نظام الدعم والمؤسسات العمومية المتعثرة وكتلة الأجور.

وظل اتفاق القرض المقدر بـ1.9 مليار دولار معلقا منذ قرابة العام.

وأوضح السفير "الأمور من الجانب التونسي، ليست واضحة حتى الآن، وفي انتظار توضيح منها بخصوص موقفها من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي".

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، في وقت سابق اليوم، إن المفوضية على اتصال دائم مع السلطات التونسية بشأن تأكيد العمل بمذكرة التفاهم.