إغلاق محطة رئيسية للطاقة الكهرومائية في البرازيل بسبب الجفاف

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أوقفت إحدى أهم محطات الطاقة الكهرومائية في البرازيل عملياتها بشكل مؤقت، بسبب مستوى المياه المنخفض في نهر ماديرا.

وقالت شركة سانتو أنطونيو انيرجيا اليوم الاثنين، إن مستوى المياه في النهر يبلغ حاليا 50% من المتوسط التاريخي بسبب الجفاف الشديد.

ووفقا للدفاع المدني، يبلغ مستوى المياه حاليا 1.43 متر، وتراجع مستوى المياه مؤخرا بأكثر من متر خلال أسبوع واحد.



وتعد محطة سانتو أنطونيو للطاقة الكهرومائية بالقرب من بورتو فيلهو في ولاية روندونيا واحدة من أكبر المحطات في البرازيل.

ويوجد في المحطة 50 توربينا بقدرة تبلغ 3568 ميجاوات، ويولد أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية حوالي 65% من طاقته الكهربائية باستخدام الطاقة الكهرومائية.



يذكر أن هذه هي ثاني مرة تضطر فيها محطة سانتو أنطونيو للطاقة الكهرومائية إلى تعليق العمليات بشكل كامل.

وكانت آخر مرة حدث فيها هذا أثناء فيضان شديد في عام 2014.