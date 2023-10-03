تيباس: الذكاء الاصطناعي يجعل الليجا أكثر كفاءة وتنافسية

أشاد رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، بدور الذكاء الاصطناعي (AI) كعامل "أساسي" لتكون مسابقة الليجا "تنافسية في جميع الجوانب"، سواء "في الجانب الرياضي أو الصناعي".

وسلط تيباس الضوء على استخدام الذكاء الاصطناعي الحالي في تحديد مواعيد المباريات ومطاردة التلاعب بنتائج المباريات والقرصنة.

وأكد تيباس "نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أوقات المباريات، والكشف عن الرهانات غير الشرعية أو التلاعب بنتائج المباريات وفي مكافحة القرصنة؛ مع ثلاثة برامج تستخدم الذكاء الاصطناعي لتتبع عناوين IP المختلفة التي يتم اختراق الإشارة منها".

وتأتي هذه التصريحات في إطار العرض الذي تم فيه الإعلان عن المبادرات الفائزة في مشروع 'Meet LaLiga'، وهي عبارة عن مبادرة من (لاليجا) ومنصة (SportBoost) -التي يمتلكها إيكر كاسياس- للبحث عن حلول تكنولوجية من خلال الذكاء الاصطناعي.

وذكر تيباس أيضا أن "الذكاء الاصطناعي يجعلنا أكثر كفاءة. بدأنا في الاستثمار في التكنولوجيا في عام 2014، وسافرنا إلى الولايات المتحدة لنرى إلى أين يتجه ذلك الأمر".

وزاد: "لقد استثمرنا كثيرا في التكنولوجيا، وخلال هذه الرحلة كنا نعمل مع الذكاء الاصطناعي قبل طفرة (ChatGPT)".

وبالإضافة إلى ذلك، أوضح تيباس أنهم يعملون على تطبيق تقنية (ChatGPT) في الدوري الإسباني عندما يتعلق الأمر بقراءة "عشرات الآلاف" من المستندات والوصول إلى بيانات محددة بسرعة أكبر.

وتابع "يساعدنا ذلك في معرفة عدد المتابعين لدينا على فيسبوك من موزمبيق أو الهند، على سبيل المثال. إذا قمت بدمج (ChatGPT)، فستحصل على هذه البيانات على الفور".

التحدي الرئيسي

ومن ناحية أخرى، سلط تيباس الضوء على التحدي الرئيسي الذي تواجهه المنظمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، حيث قال "يوجد تحد أساسي وهو عالم البيانات. عليك احترام خصوصية الرياضي عند استخدام بياناته. إن التحكم في استخدام البيانات دون موافقة، بعد أن أصبحت الموافقة شائعة للغاية؛ أصبح أمرا مهما تماما".

ومن جانبه، تحدث إيكر كاسياس عن مشروع 'SportBoost' قائلا إن ''SportBoost' عبارة عن شخص يمكنه مساعدة الأشخاص الذين يطورون التكنولوجيا المطبقة على الرياضة.. نحن نقدم الدعم والتطوير والمساعدة حتى تتمكن من تطوير فكرتك، الأمر الذي قد يفيد الرياضة".

واستطرد "أثناء الوباء؛ في المنزل؛ تفكر في أشياء كثيرة، وظهر 'SportBoost' بسبب ذلك، وبسبب الأزمة القلبية التي تعرضت لها قبل أربع سنوات. لقد اتصلت بي شركة (IDOVEN) -وهي شركة تستخدم الذكاء الاصطناعي للوقاية من مشكلات القلب والأوعية الدموية- ووجدت الأمر مثيرا للفضول، وكانت بداية لشيء رائع يمكن أن يساعد الكثير من الناس".

وسلط حارس مرمى ريال مدريد السابق الضوء على كيفية تطور تطبيق التكنولوجيا في الرياضة، مقارنة بالوقت الذي بدأ فيه مسيرته.

وقال "التكنولوجيا ضرورية لممارسة أي رياضة. منذ 22 عاما بدأت اللعب، عندما كان علينا تحليل منافس، كان المدرب فيسنتي ديل بوسكي يقدم لنا ملخصات لمباريات من خلال برنامج (Estudio Estadio) التليفزيوني، والآن يعتمد اللاعبون على الملخصات التي يعدها لك أفراد فريقك. كل شيء مدروس للغاية".

وتابع: "إنها تغييرات مهمة للغاية بالنسبة لنا".

ومن جانبه، أبرز خورخي لورينزو، مساعد المدير الفني لمنتخب السلة الإسباني سيرجيو سكاريولو، فائدة الذكاء الاصطناعي في "تحليل قوس التسديدة" وترجمته إلى بيانات تساهم في تحسين مستوى اللاعبين، رغم اعترافه بأن ذلك ينطبق "أكثر في الولايات المتحدة، لأنها أقل تطورا في أوروبا".