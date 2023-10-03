وزير الاتصالات الإسرائيلي يشارك في مؤتمر بالرياض

أكد المتحدث باسم وزير الاتصالات الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء أن الوزير شلومي كرعي توجه إلى الرياض لحضور المؤتمر الرابع للاتحاد البريدي العالمي، ليصبح ثاني وزير إسرائيلي يزور المملكة العربية السعودية.

ووصل كرعي إلى الرياض مساء أمس الاثنين، بعد أقل من أسبوع من زيارة وزير السياحة حاييم كاتس، الذي صار أول وزير إسرائيلي يجري زيارة رسمية للرياض، وينتمي الوزيران لحزب ليكود المحافظ بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويترأس كرعي وفدا من 14 عضوا، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.

وتجرى مفاوضات حاليا لتطبيع العلاقات بوساطة الولايات المتحدة الحليف الرئيسي للبلدين.

وحتى قبل عامين، كانت مصر والأردن الدولتين العربيتين الوحيدتين اللتين لهما علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ثم تم الاتفاق على إقامة علاقات رسمية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين، بوساطة الولايات المتحدة في سبتمبر 2020.