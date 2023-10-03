النيجر تعلن مقتل 29 جنديا في هجوم قرب حدود مالي

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر، مقتل 29 جنديا على الأقل في هجوم شنه متمردون مسلحون بالقرب من حدود البلاد مع مالي.

وأضافت الوزارة في بيان بثه التلفزيون الحكومي "جاءت الحصيلة الأولية للهجوم على النحو التالي: سقط 29 جنديا في المعركة وأصيب اثنان"، مشيرة إلى أن عشرات المهاجمين قتلوا. ولم تذكر الوزارة الجهة المسئولة عن الهجوم.

وهذا الهجوم هو أحد أكثر الهجمات دموية منذ استيلاء عسكريين على السلطة في انقلاب عسكري في يوليو الماضي، وفقا لوكالة رويترز.

وتشن النيجر، على غرار جارتيها مالي وبوركينا فاسو، حربا على متشددين على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش، مما أدى لمقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.

وذكرت وزارة الدفاع أن الجنود كانوا عائدين من عمليات نفذوها ضد المتشددين عندما استهدفهم أكثر من 100 مهاجما على متن مركبات ودراجات نارية وباستخدام عبوات ناسفة ومفجرين انتحاريين.

وأشار البيان إلى إعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.