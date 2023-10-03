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اليوم.. برنامج من مصر يناقش مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نتائج مؤتمر حكاية وطن


نشر في: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 4:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 4:45 م

يستضيف الإعلامي عمرو خليل، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، خلال برنامج "من مصر" المذاع على قناة "CBC"، الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ويأتي ذلك ضمن حوار خاص يتناول أبرز الملفات والقضايا المحلية والإقليمية والدولية، ونتائج مؤتمر "حكاية وطن" و9 سنوات من الرؤية والإنجاز، في تعزيز الريادة المصرية، وكيف عززت القيادة السياسية مكانة مصر وريادتها.

يذكر أن برنامج "من مصر" يذاع على قناة "cbc" من السبت إلى الثلاثاء الساعة 9 مساء، ويقدم عددا من الفقرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

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