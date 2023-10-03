أمين اتحاد الغرف التجارية: قرارات الحكومة تمنع فرض تكاليف إضافية على سعر المنتج

ثمن علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، مبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية التي أعلن عنها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، بعد توافق الحكومة والصناع والتجار عليها، بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن ارتفاع سعر بعض السلع الغذائية يرجع إلى نقص مكونات تلك السلع، وكذلك الموارد الدولارية اللازمة لشرائها.

ولفت إلى أن حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين، توافقوا على توفير المكون الدولاري؛ لإتاحة السلع بكميات كافية واستقرار أسعارها.

وأشاد بقرار مجلس الوزراء الخاص بتيسير إجراءات الإفراجات الجمركية على المواد الخام، منوهًا أن الأرضيات والغرامات المفروضة على تلك المواد، يؤدي إلى ارتفاع في سعر المنتج النهائي.

وأشار إلى أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم، شهد اتخاذ عدد من القرارات لحل تلك المشكلات والمعوقات؛ تضمن عدم وجود تكاليف إضافية محملة على سعر المنتج.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية، وتم التوافق على أن يتم الإعلان الأسبوع المقبل عن كافة التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي، والوزارات المعنية.