تعليم المنيا تدرس مشروع نوادي تحسين مهارات القراءة والكتابة للمعرضين للتأخر الدراسي

التقى حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، المهندس محمد مؤمن مدير البرامج والعمليات بهيئة إنقاذ الطفولة، بحضور علي الصغير مدير عام الشئون التنفيذية، حيث تمت مناقشة مشروع نوادي تحسين مهارات القراءة والكتابة؛ لمساعدة الطلاب المعرضين للتأخر الدراسي على تجاوز صعوباتهم والبقاء في المدرسة.

جاء ذلك ضمن فاعليات مدرسة آمنة من خلال مشروع الصداقة الذي تنفذه هيئة إنقاذ الطفولة في محافظة المنيا، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

وحضر اللقاء، عادل صموئيل مدير قطاع التعليم بهيئة إنقاذ الطفولة، وأسماء عبد الجابر مدير مكتب المنيا لهيئة إنقاذ الطفولة، وهند تركي مدير رياض الأطفال بالهيئة، ومديري إدارات التعليم الابتدائي، والتدريب، والمشاركة المجتمعية، والمتابعة، والعلاقات العامة والإعلام.