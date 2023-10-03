وزير الطاقة الإماراتي: قلة الاستثمار في قطاع النفط أمر مخيف

شدد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، على أهمية الاستثمار المستمر في قطاع النفط والغاز، إلى جانب التزامات تحول الطاقة.

وأعرب في مقابلة مع بيكي أندرسون، مذيعة شبكة CNN، على هامش مؤتمر «أديبك» لصناعة الطاقة في أبو ظبي، عن قلقه بشأن شيء واحد فقط، وهو «نقص الاستثمارات».

ويأتي ذلك عقب تعليقات من الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، الذي قال لـCNN في مؤتمر أديبك، الثلاثاء: «من خلال قلة الاستثمار، فإننا نعرض أمن الطاقة للخطر.. وبدون هذا أعتقد أن هناك احتمالات جدية بأن الأسعار والتقلبات سوف تتصاعد مع تزايد نمو الطلب».

وعندما سُئل عن اجتماع أوبك + المرتقب، أوضح «المزروعي» أنهم سيجتمعون الأربعاء لمناقشة التوقعات، مضيفًا: «يمكننا أن نؤكد لكم أننا ننظر إلى الطلب بنظرة متأنية للغاية، لأن ارتفاع الطلب هو شيء رأيناه هذا العام».

وأكمل: «النمو هذا العام يتجاوز ما توقعه الكثيرون قبل بضع سنوات، نحن نتحدث عن نمو الطلب بنسبة 2% وهذا أمر مخيف».

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك في فيينا في 26 نوفمبر المقبل.