ابن بايدن يمثل أمام محكمة أمريكية بقضية جنائية

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقد جلسات استماع أولية في قضية حيازة أسلحة غير قانونية ضد هانتر بايدن ابن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، في المحكمة الجزائية في ولاية ديلاوير الأمريكية.

وكان المتهم قد طلب في وقت سابق إتاحة الفرصة له للمشاركة في المحاكمة عبر الانترنت، لكن المحكمة رأت أن القانون لا يستثني أحدا، لذا من المتوقع أن يمثل نجل الرئيس أمام المحكمة، وفي الجلسة المقبلة سيتم الإعلان عن التهم الموجهة إلى هانتر بايدن ومنحه الفرصة عن التعبير عن رأيه، وفق وكالة رويترز.

ويعتبر هانتر أول ابن لرئيس أمريكي تتم محاكمته بثلاث تهم تتعلق بالحصول على أسلحة وحيازتها بشكل غير قانوني، واستنادا إلى مجمل التهم الموجهة إلى هانتر، فإنه يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عاما، وغرامة قدرها 750 ألف دولار، في حين لايتم عادة فرض عقوبة السجن في مثل هذه الحالات على مرتكبي الجرائم أول مرة.

وفي وقت سابق، قال الصحفي دانييل لازار، عندما سُئل عن رأيه في نتيجة لائحة اتهام هانتر بايدن: «ما أظنه هو أن وزارة العدل ترمي بعظمة، وهي ليست حتى عظمة جيدة جدا، من أجل إلهاء الناس عن التهمة المهمة حقا».

وأضاف: «الجرائم الضريبية المزعومة التي ارتكبها هانتر كانت مهمة حقا لكن لا يبدو أن وزارة العدل ولا فايس، لديهما أي رغبة في القبض على الابن الأول متلبسا».