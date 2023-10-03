 مقتل سيناتور أمريكي وأسرته في حادث تحطم طائرة صغيرة في ولاية يوتا - بوابة الشروق
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مقتل سيناتور أمريكي وأسرته في حادث تحطم طائرة صغيرة في ولاية يوتا

تحطم طائرة - صورة أرشيفية
تحطم طائرة - صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 5:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 5:00 ص

قتل سيناتور أمريكي وأسرته في حادث تحطم طائرة صغيرة في ولاية يوتا الأمريكية، حسبما ذكرت السلطات يوم الاثنين.

وتحطمت الطائرة الصغيرة على الأرض في منطقة نائية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار كانيونلاندز الإقليمي في شرق ولاية يوتا، وفقا للسلطات المحلية.

وقالت الشرطة إن الحادث أسفر عن مقتل قائد الطائرة والسيناتور بولاية نورث داكوتا، دوج لارسن، وزوجته وطفليهما.

وأكدت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية في بيان أن الطائرة ذات المحرك الواحد تحطمت حوالي الساعة 0820 مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد.

وستقوم الإدارة والمجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل بالتحقيق في الحادث.

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