قالت الدكتورة سناء سليمان، أمين الشئون السياسية بحزب حماة الوطن، إن الدولة المصرية للمرة الأولى على مدار تاريخها تشهد رئيسا للجمهورية يطبق استراتيجية وطنية منبثقة عن رؤية حازت على توافق شعبي يجري تنفيذها منذ تولي سدة الحكم خلال العام 2014 وحتى اللحظة.

وتابعت خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين: «مصر كانت محظوظة بقائد لديه رؤية، لأول مرة نرى رئيسا مستمرا في التواصل مع الشعب في كل المؤتمرات والمناسبات؛ لاطلاع شعبه على كل ما تم إنجازه وتكلفة كل مشروع والوقت والمجهود المبذول بالإضافة إلى إيضاح الأثر الاجتماعي والاقتصادي على المواطن».

ونوهت أن مؤتمر حكاية وطن الممتد على مدار الأيام الثلاثة الماضية؛ كان بمثابة كشف الحساب الثاني للرئيس السيسي بعد مؤتمر حكاية وطن خلال العام 2018 والذي استعرض تقديم كشف حساب عن فترة الرئاسة الأولى.

وأضافت أن رؤية استراتيجية (مصر 2030) استندت في المقام الأول على تحسين علاقاتها على المستوى الثنائي والتكتلات الإقليمية والمنظمات الدولية كخطوة رئيسة نحو تحقيق خطة التنمية الاقتصادية التي بدأت منذ 2014، معقبة: «الرئيس كان فارسا للسياسة الخارجية واستطاع أن يحمل عاتقه تنفيذ استراتيجية (مصر 2030)».

وأضافت أن المسيرات الحاشدة التي شهدتها ميادين جميع المحافظات وتدفق المواطنين داخل الميادين لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثالثة مساء الإثنين؛ كانت رد فعل على كشف الحساب الذي استعرضته الحكومة على مدار 3 أيام.

وأوضحت أن تلك الحشود تؤكد على مدى المصداقية والثقة التي يحظى بها الرئيس السيسي من جانب شعبه، مضيفة: «الشعب المصري مطمئن لاستكمال مسيرته مع الرئيس؛ لأن الرئيس لا يزال لديه المزيد والمزيد، ولا زلنا ننتظر منه الكثير؛ لاستكمال مسيرة التنمية».

واختتمت مناشدة الرئيس: «أطالب الرئيس خلال فترة الرئاسة الثالثة؛ أن يضع استراتيجية لمصر 2060؛ علشان يكون مطمئن على مصر أنها ماشية على نفس المنوال اللي أسسه منذ البداية».