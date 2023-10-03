عضو بالشيوخ: الدبلوماسية المصرية في عهد السيسي انفتحت على الجميع ووضعت محدداتها

قال النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدبلوماسية المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي كان لها عنوان واضح يتمثل في الدبلوماسية العامة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، اليوم الثلاثاء، أن الدبلوماسية العامة هي التي تنفتح على الجميع ولها بعض المحددات، مثل تبادل المصالح، والتعاون المشترك وعدم التدخل في شئون الآخرين، وعدم تسييس مبدأ حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الدولة اتبعت حالة من «الرشادة الدبلوماسية»، حيث لا تقتصر سياسات الدولة على عدم التدخُّل في شئون الآخرين لكن أيضا عدم إثارة الأزمات والقلق، وعدم الدخول في سجالات سياسية مع الآخرين.

ولفت إلى العنصر الأهم يتمثل في التحلي بالصبر الاستراتيجي، وهو عنصر لا يتحقق إلا من قِبل الدول القوية.

ونوه بأن هناك مبدئا آخر وهو عدم الزج بالقوات المسلحة في معارك لا تخص الأمن القومي المصري، موضحا أن الدولة وضعت طوال الفترات الماضية محاور واضحة في هذا السياق.



