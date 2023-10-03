العاهل الإسباني يكلف سانشير بتشكيل حكومة جديدة

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كلف ملك إسبانيا فيليبي السادس رئيس الوزراء المؤقت بيدرو سانشيز بتشكيل حكومة جديدة، بعد جولة جديدة من المشاورات مع رؤساء الأحزاب، حسبما قالت رئيسة مجلس النواب فرانثينا أرمينجول في مدريد اليوم الثلاثاء.

ويتعين على مجلس النواب الآن أن يحدد موعدا للتصويت. وأعرب سانشيز عن قبوله المهمة "بسعادة".

وأضاف رئيس الوزراء أنه يعتزم بدء الحديث عن "إعادة إطلاق حكومة تقدمية" غدا الأربعاء.

وكان من المتوقع أن يُطلب من سانشيز تشكيل حكومة بعدما رفض البرلمان محاولة ألبرتو نونييث فييخو، رئيس حزب الشعب المعارض المحافظ، لتشكيل ائتلاف.

ويواجه سانشيز مهمة صعبة فيما يعتقد مراقبون أن لديه فرصة أفضل في النجاح.

ويحتاج سانشيز إلى إبرام اتفاق مع الانفصاليين الكتالونيين، الذين سيطلبون عفوا بعد مشاركتهم في محاولة انفصال فاشلة في 2017.

ولدى سانشيز مهلة حتى 27 نوفمبر لتشكيل ائتلاف فعال .

وبعيدا عن الجمود السياسي المحلي، ألقى الغموض السياسي بظلاله على رئاسة إسبانيا للاتحاد الأوروبي التي تنتهي في ديسمبر.