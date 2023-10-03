اليابان تسجل سبتمبر الأعلى حرارة منذ عام 1898

شهدت اليابان شهر سبتمبر الأكثر سخونة منذ بدء التسجيل في عام 1898، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية يوم الاثنين.

وكان متوسط درجة الحرارة في سبتمبر أعلى بمقدار 66ر2 درجة مئوية من المتوسط الشهري الإجمالي المسجل لنفس الشهر بين عامي 1991 و 2020، متجاوزا الرقم القياسي السابق في عام 2012 الذي شهد ارتفاعا بمقدار 51ر1 درجة مئوية فوق المتوسط، وفقا لما نقلته وكالة كيودو للأنباء عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وقالت الوكالة إن فترة الثلاثة أشهر لفصل الربيع (مارس وأبريل ومايو) والصيف (يونيو ويوليو وأغسطس) كانت أيضا الأكثر سخونة على الإطلاق، حيث من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة في الشتاء حتى فبراير.

ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية، تعرضت البلاد للهواء الدافئ الشهر الماضي بسبب تأثيرات نظام الضغط العالي في المحيط الهادئ وتغير المناخ.

كانت درجة حرارة سطح بحر اليابان أعلى من المتوسط خلال الشهر بمقدار 6ر1 درجة مئوية، وهي الأكثر سخونة منذ بدء التسجيل في عام 1982.

وقالت الوكالة إنه كان هناك إعصاران فقط في سبتمبر، وهو مستوى قياسي منخفض، مما يعني أن مياه المحيط الباردة والعميقة لم تختلط بالمياه السطحية الأكثر دفئا.