انتقد الإعلامي عمرو أديب، فكرة الإقبال على شراء الأدوات المدرسية بكثافة، قائلا: «لعن الله السبلايز».

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين: «القضية إن العيال بيموتوا فيها.. سيبك من إن المدارس بتطلب السبلايز.. العيال بقى عندها هوس بشكل المسطرة والأستيكة والقلم وعلبة الألوان».

وأوضح أن السبلايز يشهد جنونا استهلاكيا، متابعا: «الواحد بيفتكر إن كل السبلايز بتاعه لو كان فيه برجل ومنقلة كان يبقى أبوك ملك.. كان زمان فيه مقلمة صغيرة جواها البرجل والمنقلة وقلمين أو تلاتة.. اللي كان معاه الحاجات دي كان بيتبص له ويتقاله إنت جايب ده منين».

ونوه بأن واجه عقدة شخصية وقت أن كان في المدرسة، تتمثل في «الجلاد» الذي يُرجح أنه اختفى في الوقت الحالي بسبب اختلاف شكل الكتب في الوقت الحالي.

وختم قائلا: «لعن الله السبلايز وكل المأساة دي.. لكن خلاص هو العصر كده والشكل كده».

