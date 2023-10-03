قال ولي عهد إمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن الإمارات ستطلق قمرا صناعيا خلال العام المقبل 2024، مؤكدا أنه سيكون الأكثر تقدما في المنطقة.‏

وأضاف خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، أن القمر الصناعي الجديد سيحمل اسم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفقا لوسائل إعلام إماراتية.

وسيصبح القمر «محمد بن زايد سات» الأكثر تقدما في المنطقة في مجال التصوير عالي الدقة والوضوح، وفق قوله.

كما أن «محمد بن زايد سات» سيكون ثاني قمر اصطناعي يطوره فريق من المهندسين الإماراتيين بعد القمر "خليفة سات"، مع إنجاز 90% من هيكله الميكانيكي في الإمارات، وتطوير 50% من وحداته الإلكترونية محليا.

وأكد ولي عهد دبي خلال الاجتماع، أن مساعي الإمارات للوصول للقمر مستمرة، من خلال مهمة «المستكشف راشد 2»، ما زلنا في بداية الطريق، والقادم أفضل لمسيرة استكشاف الفضاء الإماراتية.