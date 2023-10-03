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اتحاد الكرة يستقبل الوفد الصومالي

كريم صلاح
نشر في: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 7:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 7:40 م

استقبل مجلس ادارة اتحاد الكرة اليوم، وفدا صوماليا يتقدمه السيد علي عبدي محمد رئيس الاتحاد الصومالي لكرة القدم والمدير التنفيذي ، لبحث التعاون الرياضي المشترك بين الطرفين.

ورحب الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة واللواء حلمي مشهور والدكتور ايهاب الكومي والدكتورة دينا الرفاعي أعضاء المجلس بالوفد الصومالي ، وأهدي الدرندلي في ختام الزيارة قميص منتخب مصر لرئيس الاتحاد الصومالي .

وقدم رئيس الاتحاد الصومالي الشكر إلى مجلس ادارة اتحاد الكرة على حسن الاستقبال والترحيب،معربا عن أمنياته باستمرار التعاون والتواصل بين الطرفين .


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