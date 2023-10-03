تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها، وتمكنت من ضبط مدرس، مقيم بسوهاج لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مليون و500 ألف جنيه بدعوى توظيفها لهـم في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه توقف عـن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها.

كما تم ضبط صاحب شركة مقاولات، مقيم بالغربية؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على 2 مليون جنيه بدعوى توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه توقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

وفي المنيا، تم ضبط شخص، حاصل على دبلوم "له معلومات جنائية"، استولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم -على خلاف الحقيقة- واستيلائه على 150 ألف جنيه من سيدة مقيمة بالقاهرة تحت ذات الزعم.

وبمواجهة المتهمين أقروا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.