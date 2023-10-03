مخرج «ڤوى ڤوى ڤوى» يشيد بأفلام شباب مصر المشاركة بمهرجان الإسكندرية

حرص المخرج عمر هلال، مخرج فيلم "ڤوى ڤوى ڤوى" الذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار، على مشاهدة عروض الأفلام المشاركة بمسابقة سينما شباب مصر بالدورة 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي، مشيدا بمستوى الأفلام وجودتها وقال إنها تنبئ بجيل سينمائي جديد مبشر.

يذكر أن فيلم "فوي فوي فوي" يعرض بالمهرجان ضمن عروض برنامج وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

الفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية، وتدور الأحداث في عام ٢٠١٣ في مصر، حين يجد الشاب حسن نفسه أمام فرصة إعلان عن فريق كرة قدم للمكفوفين وهو شخص معافى ويقرر أن يخوض المغامرة، وينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا، يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم، برغبة الهجرة للخارج.

"ڤوي ڤوي ڤوي" إخراج وتأليف عمر هلال وإنتاج محمد حفظي، بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه الدسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبدالعظيم، حجاج عبدالعظيم، وبسنت شوقي.