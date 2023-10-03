جنرال أوكراني: قواتنا تتقدم على الجبهة الجنوبية

قال قائد الجبهة الجنوبية الأوكرانية، الجنرال أولكسندر تارنافسكي، اليوم الثلاثاء، إن قواته تتقدم في الجنوب، أحد جبهتي الهجوم المضاد على القوات الروسية، دون ذكر تفاصيل عن المكاسب التي تحققت.

وأضاف تارنافسكي على منصة "تليجرام": "تقدمت قوات الدفاع في قطاع تافريا"، مستخدماً الاسم العسكري للجبهة الجنوبية، بحسب وكالة "رويترز".

وأشار تارنافسكي إلى أن القوات نفذت 1198 مهمة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وتكبدت القوات الروسية خسائر بلغت 261 فردا، فيما أُسر عشرة آخرون.

من جانبها، ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في تقريرها المسائي، أن العمليات الهجومية مستمرة في الشرق والجنوب، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.

وأفاد التقرير بوقوع ضربات جوية روسية في منطقة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد، وبأن القوات الأوكرانية صدت الهجمات الروسية في مناطق من دونيتسك استعادتها كييف بالفعل، وحول بلدة مارينكا التي يتنازع الجانبان السيطرة عليها منذ فترة طويلة إلى الغرب.

وتحدث محللون عسكريون الأسبوع الماضي عن تعزيز القوات الأوكرانية مواقعها حول قرية فيربوف في طريقها نحو الجنوب.

وكان معهد دراسة الحرب قد قال في تقييم صدر، الاثنين، إن القوات الأوكرانية حققت مكاسب طفيفة في المنطقة الممتدة بين دونيتسك وزابوريجيا.



