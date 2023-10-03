قال العميد خالد عكاشة مدير مركز الفكر للدراسات السياسية والاستراتجية، إنّ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه في انتخابات الرئاسة في نهاية مؤتمر حكاية وطن جعل ختامه مسك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الاثنين، أنّ الدولة تشهد حالة من الأداء السياسي رفيع المستوى، من خلال تجربة سياسية تعيشها مصر، ربما للمرة الأولى.

وأوضح أن الرئيس السيسي وضع أمام الرأي العام، كشف حساب واسعا كبيرا، وأراد أن يقف المصريون جميعا أمام هذا القدر من الإنجاز.

وأشار إلى أنّ مؤتمر حكاية وطن استعرض إنجازات الدولة بالإحصائيات والخطط المستهدفة واستراتيجية الدولة ورؤيتها وفلسفتها طوال التسع سنوات الماضية.

ونوه بأن الرئيس أكّد منذ اللحظة الأولى، أن لدى المصريين الحرية الكاملة للتغيير والاختيار،وهو ما يعبر عن شجاعة كبيرة وثقة، ورصانة قائد حقيقي، عمل طوال تسع سنوات ولم يغفل لحظة واحدة عن خطوات بناء مشروع الدولة الوطنية.

يُشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد أعلن ترشحه في انتخابات الرئاسة، وذلك في كلمة كلمة ألقاها في الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة.