لقي 12 رضيعا حتفهم في يوم واحد داخل مستشفى بولاية مهاراشترا الهندية، مما أثار عاصفة سياسية، اليوم الثلاثاء، إذ اتهم سياسيون معارضون حكومة الولاية والسلطات الطبية بالإهمال.

وذكرت حكومة ولاية مهاراشترا أنها فتحت تحقيقا في وفاة الرضع والمرضى الآخرين، بحسب وكالة "رويترز".

واتهم سياسيون معارضون حكومة مهاراشترا، التي يديرها حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزب متحالف معه، بالإهمال الجسيم فيما يتعلق بوفيات الرضع.

وقال مسئولون بالمستشفى ووسائل إعلام محلية إن الرضع لقوا حتفهم، الأحد، وكانوا من بين 24 حالة وفاة سجلت في ذلك اليوم بمستشفى شانكاراو تشافان الحكومي في منطقة نانديد، التي تبعد 600 كيلومتر عن مومباي العاصمة التجارية للهند.

ولم يرد مدير المستشفى، شيامراو واكودي، على طلب "رويترز" بالتعليق على اتهامات الإهمال، قائلاً بإيجاز إنه ليس لديه الوقت؛ نظراً إلى أن وزيرا يجري زيارة للمستشفى.

وكان واكودي ذكر في وقت سابق اليوم الثلاثاء، لوكالة أنباء "إيه إن آي" الهندية، إن 12 مريضا من البالغين توفوا بسبب أمراض مزمنة، من بينها: السكري وفشل وظائف الكبد والفشل الكلوي.