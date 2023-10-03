قال الإعلامي أسامة كمال، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، زار النصب التذكاري للجندي المجهول، وقبري الزعيمين جمال عبد الناصر، ومحمد أنور السادات، واجتمع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك احتفالا بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتوجه خلال «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الثلاثاء، برسالة إلى ملايين الشباب الذين لا يعلمون شيئًا عن نصر أكتوبر، قائلًا: «نصر أكتوبر زي رقمك القومي الاتنين حاجة واحدة.. الاتنين بيقولوا لأي حد أنت مين، لو معندكش اللى يقولك يعنى إيه أكتوبر، أسأل وشوف».

وأكمل: «مش كفاية تشوف فيلمين سينما اتعملوا وقتها، إنما مهم جدا تعرف عن اللى عبروا واللى استشهدوا وجدودك من خمسين سنة قدروا يعملوا إيه وإمكانياتهم كانت إيه.. دول مش سطرين في كتاب تاريخ، دول حقيقة كبيرة لحاجة عظيمة عملوها ناس بضوافرهم وسنانهم وجلدهم وعضمهم قبل سلاحهم ومدافعهم».

وأضاف: «حاجتين مهمين أحب أضيفهم، الأولى إن مصر كملت بنا السد العالى وهي خسرانة حرب، والناس كانت عايشة أسوأ أيام، لكن الناس كانت بتبحث عن أمل».

واختتم: «الحاجة التانية لما الرجالة عبروا الشعب ماقالش لا والله الإمكانيات مفيش، شافوا واجبهم وعملوه بكل عزم.. تعالوا نشوف الرئيس السيسى النهارده وهو بيزور النصب التذكارى اللى ملايين الناس بتعدى عليه كل يوم فى طريق النصر ومحدش بياخد باله».

ووضع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري عريق، وفاءً لشهداء مصر الأبرار.